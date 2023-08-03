В Лосиноостровском районе Москвы озеленят площадку на месте самостроя

В ближайшее время на освобожденном земельном участке начнут работы по восстановлению газона

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Земельный участок на улице Малыгина на северо-востоке Москвы, освобожденный от самостроя, озеленят. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Специалисты ведомства установили, что данный участок не сформирован, земельно-правовыми отношениями не обременен. Само строение также не обременено имущественными правами, на государственном техническом и кадастровом учетах не состоит", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба инспекции.

Неэксплуатируемое строение площадью 63 кв. м располагалось на территории Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы на улице Малыгина, рядом с владением 12. "Объект уже демонтировали. В ближайшее время на освобожденном земельном участке начнут работы по восстановлению газона", - заключили в ведомстве.