На КАД в Петербурге устранили последствия крупного ДТП

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение транспорта восстановили по всем шести полосам, заторы устранили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты дорожных служб полностью устранили последствия аварии на 81-м км КАД, которое произошло 2 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД в месте ДТП полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по всем шести полосам. Автомобильного затора нет. Поврежденный в результате ДТП грузовой автомобиль с прицепом убран с проезжей части и эвакуирован. Эксплуатирующая дорогу подрядная организация освободила проезжую часть от элементов поврежденного автомобиля и произвела механизированную очистку дорожного покрытия при помощи вакуумной подметально-уборочной техники, восстановила 54 погонных метра поврежденного в результате ДТП металлического барьерного ограждения", - рассказали в пресс-службе.

2 августа на 81-м км внутреннего кольца КАД у грузового автомобиля лопнуло колесо, затем он столкнулся с барьерным ограждением, пробил его, частично выехал на внешнее кольцо КАД и опрокинулся. С перевернувшимся грузовиком столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся по внешнему кольцу. В результате оказались заняты вторая и третья полосы внутреннего и внешнего кольца КАД. Пострадал один человек - водитель грузовика.

В связи с ДТП образовался затор в оба направления общей протяженностью около 4,5 км. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь. Также был вызван кран большой грузоподъемности для подъема поврежденного автомобиля.