3 августа, 10:37

На КАД в Петербурге устранили последствия крупного ДТП

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение транспорта восстановили по всем шести полосам, заторы устранили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты дорожных служб полностью устранили последствия аварии на 81-м км КАД, которое произошло 2 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Движение автомобильного транспорта по основному ходу КАД в месте ДТП полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по всем шести полосам. Автомобильного затора нет. Поврежденный в результате ДТП грузовой автомобиль с прицепом убран с проезжей части и эвакуирован. Эксплуатирующая дорогу подрядная организация освободила проезжую часть от элементов поврежденного автомобиля и произвела механизированную очистку дорожного покрытия при помощи вакуумной подметально-уборочной техники, восстановила 54 погонных метра поврежденного в результате ДТП металлического барьерного ограждения", - рассказали в пресс-службе.

2 августа на 81-м км внутреннего кольца КАД у грузового автомобиля лопнуло колесо, затем он столкнулся с барьерным ограждением, пробил его, частично выехал на внешнее кольцо КАД и опрокинулся. С перевернувшимся грузовиком столкнулся легковой автомобиль, двигавшийся по внешнему кольцу. В результате оказались заняты вторая и третья полосы внутреннего и внешнего кольца КАД. Пострадал один человек - водитель грузовика.

В связи с ДТП образовался затор в оба направления общей протяженностью около 4,5 км. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь. Также был вызван кран большой грузоподъемности для подъема поврежденного автомобиля. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация