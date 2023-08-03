В Москве сообщили о ведении строительства МСД без влияния на действующую инфраструктуру

Скоростная бессветофорная магистраль пройдет через всю российскую столицу и свяжет 48 районов города с населением более 5 млн человек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Инженерные решения позволяют вести строительство Московского скоростного диаметра (МСД) с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Московский скоростной диаметр - один из крупнейших транспортных проектов страны. Скоростная бессветофорная магистраль пройдет через всю российскую столицу и свяжет 48 районов города с населением более 5 млн человек. Масштабный проект с рекордной протяженностью - 68 км - реализуется в условиях плотно застроенного мегаполиса с интенсивно развитой инфраструктурой", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что проведение строительных работ в мегаполисе накладывает на строителей серьезные ограничения. "Вписать новую транспортную артерию в существующую городскую застройку, интегрировать ее в единую ткань города - непростая инженерная задача. Те беспрецедентные градостроительные проекты, которые реализуются в последнее десятилетие в городе, позволили московским строителям стремительно нарастить компетенции в инфраструктурном строительстве и сделали возможной реализацию такого мегапроекта без влияния на существующие транспортные системы и с опережением сроков", - добавил он.

Генподрядчиком и генпроектировщиком ряда участков МСД является инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект". По словам гендиректора "Мипстрой 1" (ведущее строительное подразделение ГК "Мосинжпроект") Константина Маслакова, строительство искусственных сооружений представляет собой возведение сложных в инженерном отношении элементов транспортной магистрали. "При проведении работ мы применяем индивидуальный подход, используем технологические решения, которые позволяют сократить или полностью нивелировать влияние строительства на действующую транспортную сеть. Например, южный участок МСД включает в себя множество связанных между собой по функциональности инженерных сооружений, пересекающих ключевые магистрали города", - цитирует пресс-служба Маслакова.

Маслаков также упомянул о специальных технологических решениях. "Например, строительство путепровода тоннельного типа, проходящего под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД, велось непосредственно внутри насыпи железнодорожного полотна под прикрытием защитного экрана из металлических труб. Это позволило не нарушать режим работы важного для столичной агломерации направления и не останавливать движение поездов", - пояснил гендиректор.