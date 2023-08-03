В составе транспортного хаба "Ховрино" на севере Москвы введут в эксплуатацию паркинг

Площадь объекта составит более 10 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Четырехъярусный паркинг планируется ввести в эксплуатацию на Зеленоградской улице на севере Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Четырехъярусный перехватывающий паркинг расположен на Зеленоградской улице в районе д. 43-45. Он рассчитан на 249 машиномест, его площадь более 10 тыс. кв. м. Сейчас на объекте пусконаладочные работы находятся на финальной стадии, производится благоустройство прилегающей к паркингу территории", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента строительства.

В составе технологической части хаба "Ховрино" уже построены международный автовокзал с перронами наземного городского транспорта, плоскостный перехватывающий паркинг на 100 машиномест, пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой.

"Для обеспечения удобной пересадки пассажиров между различными видами транспорта - метро, городским общественным транспортом - на станции метро "Ховрино" возводится хаб, который объединит две одноименные станции метро Замоскворецкой линии Московского метрополитена и остановочный пункт Ховрино МЦД-3", - пояснили в департаменте строительства.

По словам Загрутдинова, площадь территорий, на которых размещены объекты, составляет около 20 га. "Перспективный пассажиропоток составит 53,4 тыс. человек в час-пик и около 432 тыс. в сутки", - подчеркнул он.

В департаменте отмечают, что реализация всего проекта позволит соединить районы Ховрино и Западное Дегунино пешеходным сообщением через железно-дорожные пути без необходимости объезда и создать еще одну отправную точку шаттлов в аэропорт Шереметьево.