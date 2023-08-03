"Рыцарь Художественного театра". Соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Народная артистка РСФСР умерла в возрасте 81 года

3 августа стало известно о смерти народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Она умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Коллеги актрисы и общественные деятели выразили соболезнования в связи с ее смертью.

"Верна театру"

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко всегда была нацелена на работу и творчество и очень хотела в новом сезоне вновь выйти на сцену Московского Художественного театра им. Чехова, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ им. А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года. Как уточнил Верник, она умерла в четверг в 11:35 мск. Театр дополнительно сообщит о дате и месте церемонии прощания и захоронения.

"Осенью прошлого года очень торжественно и красиво отметили ее 80-летний юбилей. Ирина Петровна была абсолютно счастлива. Она хотела настоящего большого праздника. Зрители были счастливы видеть ее на сцене. К сожалению, последние полгода она болела и в театре не бывала, хотя постоянно была на связи. И очень хотела в новом сезоне вновь выйти на сцену. Всегда была нацелена на работу, на творчество, всегда была верна театру", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Ирина Мирошниченко почти 60 лет проработала в Художественном театре. "Буквально сразу начала играть главные роли. И на протяжении всех этих лет была ведущей актрисой Художественного театра. Хотя она, конечно, много и в кино снималась, у нее немало знаковых ролей в кинематографе. Но главным для нее было служение Московскому Художественному театру, которому она отдала всю свою жизнь", - добавил Верник.

"Эталон женственности"

Артистка была эталоном женственности для многих поколений зрителей и примером служения сцене для коллег по театру. Сообщение МХТ им. Чехова размещено в Telegram-канале театра.

"Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, звездой экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, ее коллег, Ирина Петровна - еще и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек", - отметили коллеги.

Они напомнили, что в труппу театра актриса вступила в 1965 году сразу по окончании Школы-студии МХАТ. "Ее первыми партнерами и учителями были великие мхатовские старики (достаточно вспомнить легендарное "Соло для часов с боем"), чьи уроки она пронесла через всю жизнь", - добавили в театре.

Коллеги отметили, что Мирошниченко объединяла многие поколения мхатовцев, болела за театр душой и считала его своим домом. "Больнее всего сейчас от того, что не стало человека, который был очень любим, объединял собою многие поколения мхатовцев, болел за театр всей душой, считал его своим домом, был с нами и в горе и в радости. В последние годы, когда пандемия или нездоровье не позволяли Ирине Петровне бывать в театре, она писала нам письма, отзывалась на события, ободряла нас, как могла", - поделились в МХТ.

Коллеги вспоминают, что актриса жила с распахнутой душой и считала своим долгом дарить радость людям. "Жизнь была к ней щедра, одарив талантом, красотой и характером, не позволявшим гнуться под ударами судьбы (их было достаточно), упрямо идти к мечте и намеченной цели. А она сама была щедра к людям, считая, что ее миссия, ее долг - дарить радость. И истово делала это - на сцене, в кино, на эстраде, на радио и даже в своем блоге, который, как и книгу своих мемуаров, озаглавила "Расскажу…", стремясь рассказать, передать, сохранить то, что было ей важно и дорого", - говорится в сообщении.

"Настоящая легенда театра и кино"

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой назвал личной потерей смерть народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Об этом он сказал ТАСС, добавив, что она была удивительно красивым человеком и настоящей легендой нашего театра и кино.

"Всегда грустно прощаться с такими удивительно красивыми людьми, каким была, безусловно, Ирина Мирошниченко. И блистательная актриса, и красивая женщина, и личность в истории нашего театра, кино. Настоящая легенда, - сказал Толстой. - Величественная, царственная и при этом милый человек в общении. Мне грустно, я воспринимаю ее смерть, как личную потерю".

"Рыцарь Художественного театра"

Ирина Мирошниченко в последние месяцы перед уходом из жизни болела и не хотела особенно лечиться, что было ново в ее поведении, рассказал ТАСС народный артист РФ, ее коллега по театру Авангард Леонтьев. Он подчеркнул, что она всегда стремилась быть на плаву несмотря на возраст.

"В последние несколько месяцев Ирочка похварывала, лечиться особо не хотела, была некая новость в ее поведении. Она всегда была активным человеком, стремилась быть на плаву, сама придумывала себе работу, - поделился актер. - А тут вдруг после 80-летия вдруг что-то с ней случилось и закончилось тем, чем закончилось. Это очень печально. Мы никогда ее не видели в бытовом, домашнем виде. Если она появлялась на людях, она всегда выглядела победительницей. Она хотела всегда быть красивой и умела. Она не позволяла никого послабления несмотря на годы".

Леонтьев назвал Мирошниченко "рыцарем Художественного театра". "Ирочка всегда отстаивала Художественный театр. Не позволяла никакой критики. Она была рыцарем Художественного театра. Была его замечательным лицом. Умела им быть", - рассказал он.

"Настоящая красавица"

Ирина Мирошниченко принадлежала к когорте невероятных советских красавиц, сказал ТАСС кинорежиссер Егор Кончаловский.

"Она появилась как персонаж в моей жизни, когда мой отец снимал "Дядю Ваню". Она принадлежала к когорте советских звезд, советских красавиц невероятных, которыми славились 60-е, 70-е годы. Она была удивительно теплым и душевным человеком, хотя я ее особенно близко не знал, больше по кино. Для меня она запомнилась как настоящая красавица даже в большей степени, чем актриса", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что сейчас живет в квартире, где когда-то жила со своим первым супругом Мирошниченко. "Сейчас сюда шел через дорогу, и как раз на ленте висит, что умерла Ирина Мирошниченко. Ирония судьбы в том, что я сейчас живу в ее квартире. Так получилось. Она в свое время жила в этой квартире, это была ее квартира с мужем Шатровым (драматург Михаил Шатров - прим. ТАСС), а теперь квартира моей мамы. Сразу эти мысли нахлынули", - поделился режиссер.

Он отметил, что испытывает сожаление, когда уходят деятели культуры того поколения. "Очень жалко, потому что в последнее время какие-то люди, которые составляли твою биографию в том числе, уходят, если вспомнить последние годы - Ибрагимбеков, Абдрашитов, Соловьев - из кинорежиссеров. И Ирина. Очень жаль. Жизнь идет, нам никому этого не избежать. Но когда уходят прекрасные женщины, красавицы и замечательные актрисы, то каждый раз ты, конечно, испытываешь чувство печали", - заключил Кончаловский.