В Москве строительство станции метро "Аэропорт Внуково" вышло на финальную стадию

Особенностью станции будет возможность попасть из метро в здание терминала международного аэропорта по подземному пешеходному переходу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Строительство станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена вышло на завершающую стадию. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, в настоящее время инспекторы ведомства заканчивают комплексную проверку станционного комплекса. "После открытия конечная станция Солнцевской линии метро станет удобными воротами в столицу России для пассажиров, прилетающих внутренними и международными авиарейсами в аэропорт Внуково, а также значительно улучшит транспортную доступность для 350 тыс. жителей жилых районов поселения Внуковское, связав их с центром города", - сказал Войстратенко.

Общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. м. Стены станции украшены художественной композицией с портретами отечественных авиаконструкторов - отца и сына - Андрея и Алексея Туполевых.

Особенностью станции будет то, что посетители и служащие международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу смогут попасть из метро в здание терминала. Со станции также можно будет пересесть на платформу "Аэроэкспресса" и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта. "Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы", - отметил председатель Мосгосстройнадзора.