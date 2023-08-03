В Зеленограде завершили капремонт помещения для горсовета общественных пунктов охраны

Объект подобрали и отремонтировали в рамках государственной программы города Москвы "Градостроительная политика"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Помещение для Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка (ГКУ "ОПОП") в Зеленограде капитально отремонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"Завершился капитальный ремонт помещения площадью 139 кв. м для Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка по адресу: Зеленоград, корп. 2043. Раньше он размещался по адресу ул. Заводская, дом 10, <...> в предназначенном на снос по программе реновации доме. Новое помещение для этой организации было подобрано и отремонтировано в рамках государственной программы города Москвы "Градостроительная политика", предусматривающей перебазирование городских организаций из сносимых домов," - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, подобранное помещение долгое время не использовалось. Из-за протечек на стенах образовались трещины и плесень, инженерные коммуникации были в нерабочем состоянии. При проектировании капремонта этого помещения были учтены специфика деятельности организации и пожелания сотрудников.

"После полного демонтажа всех покрытий и коммуникаций с помощью новых перегородок оборудовали кабинеты, где можно принимать граждан и готовить различные информационные материалы. В помещении опорного пункта предусмотрена отдельная комната для участковых уполномоченных полиции. В рамках капитального ремонта оборудовали также санитарную зону", - добавили в департаменте.

Там уточнили, что в ходе работ были заменены инженерные сети электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления, установлены системы кондиционирования и вентиляции, телефонной связи и кабельного телевидения. Для пожарной безопасности смонтирована система сигнализации, оповещения людей и управления эвакуацией при чрезвычайных происшествиях. Также в помещении совета установили новые окна, а проемы для новых дверей расширили в соответствии с нормативами противопожарной безопасности. На потолках установили подвесные конструкции с вмонтированными в них светильниками, на полах уложили керамогранитную плитку. Стены оштукатурили и покрасили в светлые тона. На входе сделали козырек от дождя и снега, а для маломобильных граждан установили удобный пандус.

"Основная задача ГКУ "ОПОП" - оказание содействия правоохранительным органам и органам государственной власти в вопросах охраны общественного порядка, обеспечения личной безопасности граждан, защиты их собственности, а также профилактика безнадзорности. Жители часто обращаются в общественные пункты охраны порядка с различными проблемами и всегда получают там быструю помощь", - заключили в пресс-службе департамента.