В парке искусств "Музеон" пройдут встречи с российскими писателями и издательствами

В частности, в павильоне "Зеленая школа" Оскар Конюхов поговорит с детьми о литературе, а Светлана Кривошлыкова представит свою "Сказочную энциклопедию России"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Литературный фестиваль "ЛетЛитФест" состоится 5 августа в парке искусств "Музеон". Он познакомит гостей с современными писателями, ведущими издательствами и новинками отечественной литературы, сообщила пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

"ЛетЛитФест" - первый литературный фестиваль, организованный библиотеками Центрального административного округа Москвы и Парком Горького. 5 августа весь день на территории парка будет работать девять площадок, где можно пообщаться с современными российскими писателями, принять участие в различных играх и мастер-классах, послушать музыку, отдохнуть и просто хорошо провести выходной день всей семьей. У ценителей современной литературы будет возможность обсудить интересующие темы, сюжеты и героев из произведений современных писателей в павильоне "Школа", - говорится в сообщении.

Так, в павильоне "Зеленая школа" пройдут встречи с детскими авторами. Оскар Конюхов поговорит с детьми о литературе, Светлана Кривошлыкова представит свою "Сказочную энциклопедию России", а Екатерина Бордон расскажет о книге "Апчхи! Или Тайна пропавшей принцессы". Юным участникам фестиваля предложат заглянуть в Мастерскую Петсона и Финдуса и посадить в ней свой огород, принять участие в игровом тренинге со сказками-тренажерами.

"На главной музыкальной сцене "Капля" выступит группа "Обстоятельства" - дуэт Кости Максимова и Лени Оливанова. Артисты исполнят одну из своих песен и пообщаются со зрителями на тему "Современная музыка vs современная литература" - расскажут о любимых книгах и авторах, которые вдохновляют их на создание музыки. Также гости фестиваля увидят шоу корейских барабанщиков, премьеру спектакля Театра Труда "Принцесса Против", выступления певиц Юхи м, "всё", дуэта Rati-Show, группы Goldmadcap x Dzeni и других артистов", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, у каждой из библиотек ЦАО будет открытая площадка в Музеоне, где пройдут самые разные события. Так, в библиотеке-читальне им. Пушкина пройдет мастер-класс "Вышивальный пленэр", где покажут актуальные дизайны вышивки, новинки индустрии рукоделия и лайфхаки для творчества. Библиотека им. Чехова проведет ЛитСудию, встречу с Гаянэ Степанян. Актеры театральной студии JuliaStage представят спектакль-читку рассказа Антона Павловича Чехова "Тина" в постановке режиссера Юлии Уразбаевой.