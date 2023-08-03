В Шебекино восстановили более 75% поврежденных обстрелами кровель

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, к работам привлекли 51 подрядную организацию

БЕЛГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Рабочие отремонтировали в Шебекино Белгородской области порядка 43 тыс. кв. м поврежденной в результате обстрелов города Вооруженными силами Украины кровли, что составляет более 75% от всего объема поврежденной кровли. Об этом в четверг сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В начале прошлого месяца, когда мы приступали к масштабным работам, в Шебекино было зафиксировано около 47 тыс. кв. м поврежденной кровли. На сегодняшний день выявлено 57 тыс. кв. м, из которых 43 тыс. мы уже отремонтировали. А чтобы это были не просто цифры, сопоставьте объем выполненной работы с размером нашей Соборной площади в Белгороде. По факту это в 2,5 раза больше", - отметил Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа площадь поврежденной при обстрелах ВСУ кровли составляет около 76 тыс. кв. м. "На сегодняшний день мы отремонтировали более 47 тыс. кв. м кровли, что сопоставимо с площадью 6,5 футбольных полей", - проинформировал глава региона.

По его словам, в Шебекино в восстановительных работах участвуют 18 муниципальных образований, в селе Новая Таволжанка - 9. К работам привлекли 51 подрядную организацию. Ежедневно на объектах трудятся до 600 специалистов. "Параллельно восстановительные работы идут в Валуйском и Грайворонском округах, где также заметна положительная динамика", - добавил Гладков.