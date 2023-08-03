Минтранс предложил ввести в ПДД правило не превышать среднюю скорость движения

В ведомстве сообщили, что превышение лимита скорости является наиболее частым нарушением Правил дорожного движения

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает дополнить правила дорожного движения (ПДД) обязанностью не превышать среднюю скорость движения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

"В настоящее время термин "средняя скорость", а также запрет на ее превышение в Правилах дорожного движения не установлены.<…> Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения", - рассказали в министерстве.

В Минтрансе отметили, что превышение лимита скорости является наиболее частым нарушением ПДД. Кроме того, введение понятия средней скорости позволит уточнить требования к размещению камер фотовидеофиксации. Однако точечная фиксация не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автомобильных дорог.

"Контроль превышения средней скорости будет стимулировать участников дорожного движения к соблюдению скоростного режима, что направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения, особенно на участках автодорог в малонаселенных районах", - заключили в Минтрансе РФ.