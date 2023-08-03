В Липецк на этап детского Кубка России приехали свыше 100 шахматистов

Они прибыли из 13 регионов России

ЛИПЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 100 юных шахматистов из 13 регионов страны собрались в Липецке на этап детского Кубка России. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Этап детского Кубка России по шахматам проходит в областном центре, в них принимает участие 105 юных шахматистов до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 лет из 13 регионов России", - сказал Артамонов. Он отметил, что данные соревнования - отборочный этап на Кубок России по шахматам среди детей и подростков, финал которого состоится в декабре в Ярославской области. Итоги нынешнего турнира подведут 6 августа.

"Шахматы - уникальный вид спорта, который сочетает в себе спортивный азарт и интеллектуальную деятельность, прекрасно, что поклонников шахмат в регионе становится все больше", - продолжил Артамонов. Он подчеркнул, что власти области рады гостям из других регионов и благодарят их за внимание к турниру. "Массовость - основа всех наших спортивных достижений, у нас каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию", - заключил Артамонов.