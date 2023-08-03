Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с артисткой состоится в МХТ им. Чехова 7 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года, состоится в Московском художественном театре им. А. П. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Церемония прощания будет в Московском художественном театре 7 августа, в понедельник", - сказал он.

Отпевание актрисы также состоится 7 августа в храме на Софийской набережной в центре Москвы, сообщил ТАСС собеседник, знакомый с пожеланиями близких Мирошниченко. "Захоронение Ирины Мирошниченко состоится 7 августа на Троекуровском кладбище. Прощание - в 11:00 в МХАТ им. Чехова, отпевание - в 13:00 в Храме Софии премудрости божией на Софийской набережной", - сказал собеседник агентства.