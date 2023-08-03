Более 50% опрошенных американцев обеспокоены спадом в экономике США

Согласно исследованию телеканала CNN, 44% респондентов назвали экономический кризис наиболее острой проблемой в стране

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что экономика США находится в состоянии спада. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом CNN.

Как показало исследование, 51% опрошенных уверены, что экономические условия в стране продолжают ухудшаться, а 28% считают, что состояние экономики стабильно. Лишь 20% американцев полагают, что экономическая ситуация улучшается.

44% респондентов назвали экономический кризис наиболее острой проблемой в США. Из них 19% обеспокоены растущей инфляцией, 16% - экономикой страны в целом, а остальные - бедностью и ситуацией с финансами. Более половины опрошенных отметили, что недовольны состоянием личных финансов.

Американцы также пессимистично рассматривают обстановку в стране в целом. Лишь 29% респондентов считают, что "дела в США идут хорошо". При этом две трети опрошенных выразили мнение, что Конгресс США не предпринимает эффективных мер для решения актуальных проблем, а работой президента США Джо Байдена довольны только 41% американцев.

Опрос проводился онлайн и по телефону с 1 по 31 июля среди 1 279 граждан США. Погрешность составила 3,7 п.п.