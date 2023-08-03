Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Мирошниченко

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино умерла в возрасте 81 года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР, актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года. По его словам, ее талант, обаяние и интеллигентность вызывали искреннюю любовь зрителей.

"Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино - десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Талант, обаяние и интеллигентность актрисы вызывали искреннюю любовь зрителей. Светлая память", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Также соболезнования родным и близким Мирошниченко выразили в департаменте культуры столицы. "Большую часть своей жизни актриса посвятила работе на сцене Московского художественного театра им. Чехова, где она сыграла порядка 40 ролей. Каждую работу Ирины Петровны можно по праву считать яркой и неповторимой. Помимо работ в театре, актриса сыграла более 60 ролей в кино, <...> а первую свою роль в кинокартине "Я шагаю по Москве" Ирина Петровна сыграла еще будучи студенткой", - значится в официальном Telegram-канале департамента.

Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра. После разделения труппы в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр имени А. П. Чехова).

Была задействована в десятках спектаклей. В частности, исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Варвары" по произведению Максима Горького, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса, "Обратная связь" по произведению Александра Гельмана и многих других.

Ирина Мирошниченко много снималась в кино. Среди фильмов с ее участием - "Их знали только в лицо" "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "...И другие официальные лица", "Вам и не снилось...", "Старый Новый год", "Рыжий, честный, влюбленный", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре" и другие картины.