Россияне осенью смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи

Первой станет доступна вакцина "Спутник Лайт", сообщили в Минздраве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Граждане РФ смогут осенью привиться обновленными вакцинами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов ковида. Об этом сообщила журналистам замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

"Проведены доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты. Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырех вакцин. Это "Спутник Лайт", классический "Спутник V" и детские вакцины для двух возрастных категорий", - пояснила замминистра.

Семенова добавила, что первой станет доступна вакцина "Спутник Лайт".

"Мы надеемся, что клиническая часть - формальности. Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем", - резюмировала замминистра.