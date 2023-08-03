3 августа, 11:58,
обновлено 3 августа, 12:38

Россияне осенью смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи

Первой станет доступна вакцина "Спутник Лайт", сообщили в Минздраве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Граждане РФ смогут осенью привиться обновленными вакцинами Центра имени Н. Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов ковида. Об этом сообщила журналистам замглавы Минздрава Татьяна Семенова.

Читайте также
История пандемии COVID-19

"Проведены доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Получены хорошие результаты. Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырех вакцин. Это "Спутник Лайт", классический "Спутник V" и детские вакцины для двух возрастных категорий", - пояснила замминистра.

Семенова добавила, что первой станет доступна вакцина "Спутник Лайт".

"Мы надеемся, что клиническая часть - формальности. Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем", - резюмировала замминистра. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация