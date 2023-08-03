Греция ограничит ежедневное число посетителей Акрополя до 20 тыс. с сентября

Такое решение связано с инициативой защитить достопримечательность от чрезмерного потока людей, отметила министр культуры страны Лины Мендони

АФИНЫ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Греции решили ограничить ежедневное число посетителей афинского Акрополя, внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 20 тыс. с сентября этого года. Об этом сообщила газета Kathimerini.

"Туризм важен для страны, но нам необходимо <...> защитить достопримечательность от чрезмерного потока посетителей", - приводит издание слова министра культуры Греции Лины Мендони. По ее мнению, новые правила, которые вступают в силу 4 сентября, "помогут туристам составить лучшее впечатление от Акрополя".

Глава греческого Минкульта отметила, что эта инициатива не предусматривает лимита на длительность визита. Однако в разное время посещение Акрополя будет доступно определенному числу туристов. Например, с 8 до 9 утра туда смогут попасть 3 тыс. человек, а с 9 до 10 часов только 2 тыс. Мендони полагает, что в будущем подобные ограничения могут затронуть и другие достопримечательности Греции.

Ежедневно Акрополь - памятник архитектурного искусства на скалистом 156-метровом холме в Афинах - посещает около 23 тыс. человек. Там располагается древнегреческий храм Парфенон, построенный в 447-438 годах до н.э.

Греческие власти давно добиваются от Великобритании возвращения мраморных скульптур Парфенона, которые бывший английский посол в Османской империи лорд Элгин (1766-1841) с разрешения правивших в ХIХ веке на территории страны турок в 1802 году переправил в Англию. Среди них - скульптуры, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекция похищенных артефактов была выкуплена у Элгина Британским музеем. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных изваяний Парфенона.