3 августа, 19:11

В Молдавии выявили очаг африканской чумы свиней

Свиноферма, где обнаружили вирус, находится в окрестностях села Петрешти

КИШИНЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован на свиноферме в окрестностях села Петрешти возле молдавско-украинской границы. Об этом сообщило молдавское Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

"Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса АЧС в пробах, взятых у животных на ферме по разведению свиней в окрестностях села Петрешти района Унгены, а также в домашнем хозяйстве в селе Кышлица-Прут района Кагул", - говорится в сообщении. Вокруг этих населенных пунктов установлены карантинные зоны, приняты все меры безопасности.

В начале июня власти Молдавии сообщили о ликвидации всех очагов АЧС в стране. В этом году их было 17.

АЧС впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней. Болезнь стремительно распространяется среди животных и наносит серьезный урон сельскому хозяйству. 

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