В Улан-Удэ из-за дождей ввели режим повышенной готовности

В городе за два дня выпала почти месячная норма осадков

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Улан-Удэ, где второй день подряд идет дождь. Об этом сообщили в мэрии.

"В связи с сильными дождями объявлен режим повышенной готовности", - сообщили в мэрии.

За два дня в городе выпала почти месячная норма осадков. На улицах образовались огромные лужи, в некоторых местах затруднен проезд автотранспорта, в нескольких частях города есть разрушенные участки дорог. Вакуумные машины городского комбината по благоустройству откачивают воду на оживленных магистралях, рабочие используют спецтехнику и мотопомпы.

В дополнение к 11 машинам по откачке воды привлекли еще 10 единиц спецтехники. Также республиканское ГО и ЧС передало городу для ликвидации последствий дополнительно семь мотопомп.

"На данный момент по городу сложная ливневая ситуация, откачано почти 4 тыс. тонн дождевой воды. Мы видим, что дороги с неусовершенствованным покрытием начинает промывать, все грейдеры также работают, организована работа по доставке инертных материалов - бута, гравия", - сказал заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.

По прогнозу синоптиков, дождь закончится к концу дня.