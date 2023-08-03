В Казахстане проверят государственные медучреждения после заражения ВИЧ в Алма-Ате

В больнице города инфекцией заразились три человека

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана поручила провести проверку всех государственных медицинских учреждений после случая заражения ВИЧ пациентов больницы в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

"По факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 уголовного кодекса ("Заражение вирусом иммунодефицита человека, совершенное в отношении двух или более лиц"). Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет. "Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь. На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений", - указали в ведомстве. Там также подчеркнули, что этот вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.

Три случая заражения ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты были выявлены в июне текущего года.