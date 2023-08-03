Российские регоператоры предложили выбрасывать пластиковые бутылки сжатыми

Это может снизить количество выездов мусоровозов до трех раз, отметили в компании "МСК-НТ"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пластиковые бутылки следует выбрасывать сжатыми, в этом случае можно добиться снижения количества выездов мусоровозов до трех раз. Инициатива поддержана отраслевой ассоциацией "Ресурс", сообщили ТАСС в пресс-службе компании "МСК-НТ".

"В нашей ассоциации состоят компании из почти 70 регионов России, участники разных этапов обращения с отходами и переработки вторичных ресурсов. Мы видим много инициатив. Но чтобы инициатива была принята людьми и "пошла в мир", она должна быть понятной, несложной в исполнении и давать участникам чувство причастности к полезному делу. Именно такова идея акций "Сожми и закрути" "МСК-НТ". Будем поддерживать и распространять по стране", - заявила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла "Ресурс" Валерия Гулимова, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее компания "МСК-НТ", которая работает региональным оператором в Московской, Тульской и Нижегородской областях, провела эксперимент: сотрудники раздельно принимали сжатые и несжатые бутылки в два одинаковых бака. Оказалось, что в мусорный бак вмещается в пять раз больше пластиковых бутылок, если они предварительно сжаты. Экономический эффект от предварительного сжатия бутылки ощутим как при хранении, так и при перевозке. Мусоровоз, загруженный несжатыми бутылками, фактически перевозит воздух: вес такого груза при транспортировке едва превышает 100 кг, в то время как мусоровозы способны перевозить по 6-8 тонн.

"Несложные расчеты показали, что предварительно сжатые ПЭТ-бутылки способны повлиять на снижение количества выездов мусоровозов до трех раз. Это позитивно повлияет как на экологию, за счет уменьшения выбросов выхлопных газов, так и на транспортную инфраструктуру городов, за счет снижения количества работающей в коммунальном хозяйстве техники. Кроме того, выгода очевидна для жителей городов и управляющих компаний. Людям удобно хранить в ведрах сжатые ПЭТ-бутылки, которые занимают немного места. Управляющие компании получают возможность избегать проблемы переполнения контейнеров, что особенно актуально в условиях ограниченных площадей придомовых контейнерных площадок", - рассказали в компании.