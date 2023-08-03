МЧС подготовит наблюдателей Херсонщины к работе на выборах в прифронтовой зоне

Их, в частности, научат оказывать первую помощь

ГЕНИЧЕСК, 3 августа. /ТАСС/. Общественные наблюдатели Херсонской области в Единый день голосования 10 сентября будут работать на участках, в том числе расположенных в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения, поэтому они пройдут курс специальной подготовки со специалистами МЧС России. Об этом в четверг на открытии первого в новых регионах штаба общественного наблюдения на выборах сообщил первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты России зампред региональной ОП внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"Наши общественные наблюдатели будут работать в 15-километровой зоне. И это потребует отдельной подготовки, которая будет проведена совместно со специалистами МЧС. Наших коллег подготовим к любым возможным нештатным ситуациям, включая, в том числе, и базовые основы сестринского дела (умение оказать первую помощь), умение ориентироваться в экстремальной ситуации", - сказал Малькевич.

Также общественные наблюдатели области пройдут курс информационной и медиаграмотности.

В Геническе 3 августа открыли первый в новых регионах России штаб общественного наблюдения. Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.