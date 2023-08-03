Собянин: благоустройство набережной и Аллеи славы на Воробьевых горах завершат к осени

После благоустройства набережной длина пешеходного маршрута составит 15 км

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Благоустройство Воробьевской набережной в Москве планируется завершить к осени этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас полностью ведется благоустройство Воробьевской набережной. Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, велороллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная дорожка. Будет хорошее благоустройство. К осени все закончим, работы очень много", - сказал Собянин во время посещения набережной.

Мэр отметил, что набережная в районе Воробьевых гор - одна из самых любимых у москвичей, но "там просто нельзя было гулять, там сплошная стройка была". "Все сделаем, и снова она будет одной из самых популярных набережных Москвы", - добавил Собянин. После благоустройства жители столицы смогут гулять от набережной до Андреевского моста, затем перейти в Нескучный сад, Парк Горького и на Крымскую набережную, длина пешеходного маршрута - 15 км. Мэр сообщил и о создании Аллеи славы, которая будет посвящена героям зимних видов спорта, работы также будут завершены к осени.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи славы вдоль улицы Косыгина являются частью возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы". Работы были начаты в январе 2023 года.

В ходе благоустройства набережной сделают специальную дорожку с комфортным покрытием для бега, двустороннюю велороллерную трассу, а также велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов. Более удобными и разнообразными станут и пешие прогулки. Длина пеших маршрутов вдоль Воробьевых гор после благоустройства набережной вырастет почти на 3 км.

Кроме того, на крыше одного из причальных сооружений обновят небольшую смотровую площадку с видом на реку и расположенные напротив "Лужники". Также отремонтируют существующие лестничные спуски к воде, приведут в порядок территорию вдоль русла родника. Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. На данный момент выполнено порядка 80% работ, завершить их планируется в августе 2023 года.