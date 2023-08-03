В Югре планируют построить приюты из быстровозводимых конструкций для бродячих собак

По словам главы региона Натальи Комаровой, основными целями реализуемой в округе концепции обращения с животными являются гуманность и обеспечение безопасности населения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ для решения проблемы с бездомными бродячими собаками, на которых постоянно жалуются жители, построит в 2023 году здания приютов из быстровозводимых модульных конструкций. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.

"Рассказываю о выполнении тех решений, которые мы вместе принимаем на прямых линиях. Ранее мы на прямой линии пришли к выводу о том, что нужно ускорить, опираясь на лучшие региональные практики, строительство приютов для животных без владельцев. Муниципалитеты создают быстровозводимые модульные здания, которые позволят сократить время на работу и расходы. Так, в Когалыме приют для 150 животных введем в эксплуатацию до ноября, в поселке Приобье Октябрьского района приют для 50 животных, в Ханты-Мансийске - для 150 животных - до декабря", - написала глава региона.

Она отметила, что в Югре реализуется концепция обращения с животными, основная цель которой - гуманное обращение с питомцами, обеспечение безопасности граждан.

Жители Югры регулярно жалуются на стаи собак, гуляющих в населенных пунктах региона и представляющих опасность для детей и взрослых. В частности, такие обращения поступали во время прямых линий главы региона. Власти региона неоднократно сообщали о желании решить данную проблему, в том числе с помощью создания приютов. При этом муниципалитеты заявляли о нехватке средств на указанные цели.