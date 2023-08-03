В Липецкой области ликвидировали мусорную свалку "Венера" размером с 16 футбольных полей

Ее площадь составляла 11,5 га

ТАСС, 3 августа. Власти Липецкой области ликвидировали в регионе одну из старейших мусорных свалок "Венера" площадью 11,5 га, что сопоставимо с размером 16 футбольных полей. Об этом написал в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Игорь Артамонов.

"Липецкая "Венера" наконец-то будет соответствовать своему поэтическому названию. На два месяца раньше мы завершили рекультивацию, наверное, самого известного мусорного полигона в Липецке. Сегодня посмотрел на результат работы. О кошмаре, который здесь был, уже ничто не напоминает. Тут посеяли цветущее разнотравье - пока больше похоже на газон, но следующим летом будет совсем другая картина", - написал он.

По данным сайта липецкого регионального отделения партии "Единая Россия", свалка "Венера" была создана в 1961 году возле окружной дороги Липецка, ее площадь составила 11,5 га, в 2000-х годах она была закрыта и стала несанкционированным местом сбора бытовых отходов. С 2006 года на полигоне проводилась рекультивация по муниципальной программе "Охрана окружающей среды города Липецка", для ее завершения выделили около 40 млн рублей по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Артамонов, превратить "Венеру" в зеленый луг помог федеральный проект "Чистая страна", по которому в регионе рекультивируют пять полигонов. "Рекультивация "Венеры", "Орлиного лога", полигонов в Данкове и Северном Руднике уже закончена. До конца года распрощаемся с Нижневоргольской свалкой в Елецком районе. Из разных бюджетов на эти работы мы направили больше 300 млн рублей - восстановили свыше 60 га земли, улучшили экологию и повысили качество жизни почти 630 тыс. жителей", - написал Артамонов.