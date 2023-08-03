На северо-западе Польши сносят памятник советскому и польскому солдатам

Он расположен в Западно-Поморском воеводстве

ТАСС, 3 августа. Мемориал в память о советских и польских солдатах, освобождавших Польшу от фашизма, сносят в районе Домбе в польском Щецине в Западно-Поморском воеводстве. Институт национальной памяти Польши, отвечающий за демонтаж мемориала, ведет трансляцию в интернете.

Глава института национальной памяти Павел Навроцкий выступил с утверждением, что этот памятник - "объект пропаганды", который "не должен стоять в Щецине".

Памятник "Погибшим в боях за Домбе" был установлен в 1962 году в память о польских и советских солдатах, погибших в 1945 году во время боев за освобождение восточных районов Щецина. Мемориал в виде обелиска с фигурами двух солдат расположен на главной дороге в центре сквера.

Польша с 2017 года осуществляет снос памятников, которые, по мнению властей в Варшаве, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй".

Как утверждает руководство республики, российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими и напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики.

В 1997 году в стране насчитывался 561 памятник советским воинам-освободителям. По данным проверки, проведенной российскими дипломатами с середины 2020 года до начала 2021 года, на прежних местах в изначальном виде оставались лишь 112 монументов. За освобождение польской земли от фашистских захватчиков отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.