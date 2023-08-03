ГП признала нежелательной деятельность Центра европейских исследований им. Мартенса

Неправительственная организация была создана в 2007 году в Брюсселе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса - аналитического центра крупнейшей партии ЕС. Об этом решении сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса" (Martens centre), созданной в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС", - сообщили в надзорном ведомстве.

"Установлено, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны", - отметили в Генпрокуратуре. Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации, добавили в надзорном ведомстве.

Центром предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств. После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине НПО продвигает идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и ее народа, наращивании всесторонней, в том числе военной, помощи Киеву, констатировали в Генпрокуратуре.