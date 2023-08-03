В Курской области заявили о вооружении народной дружины гражданским и охотничьим оружием

В ближайшее время количество поступившего оружия увеличат до 300

КУРСК, 3 августа. /ТАСС/. Наиболее опытные бойцы отрядов добровольной народной дружины, созданной в Курской области, получают служебное оружие, к которому относятся гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона Константин Поляков.

Накануне глава региона Роман Старовойт сообщил, что отряды добровольной народной дружины получили первую партию боевого оружия.

"На сегодня переданы служебные ружья "Сайга-МК". Их закрепили за наиболее опытными бойцами, которые прошли курсы подготовки и состоят в территориальных добровольных народных дружинах", - сказал Поляков, отметив, что в настоящее время правовой механизм предусматривает предоставление бойцам добровольной народной дружины только служебного оружия.

К нему относится гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие. При этом совместно с Минобороны РФ, Росгвардией, ФСБ России продолжается проработка порядка применения такого вооружения.

Кроме того, вопрос обеспечения стрелковым оружием подобных добровольной народной дружине формирований рассматривается в Госдуме. Так главы регионов по решению президента в период мобилизации или военного положения смогут создавать специализированные унитарные предприятия для помощи органам безопасности в обеспечении порядка, включая борьбу с диверсантами. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ, был поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

В ближайшее время количество оружия, поступившего в отряды добровольной народной дружины Курской области, увеличат до 300. Также в среду члены территориальной самообороны в Белгородской области получили стрелковое оружие, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. В составе территориальной самообороны Белгородской области входят порядка 3 тыс. человек, около 3 тыс. бойцов составляют отряды добровольной народной дружины Курской области.