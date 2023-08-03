Опрос показал, что менее половины студентов Урала намерены работать по специальности

При этом исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова обратила внимания на тренд на продолжение образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Менее половины студентов вузов и только треть учащихся колледжей Свердловской области планируют работать по специальности, следует из опроса, представленного в Уральском региональном информационном центре ТАСС. В нем приняли участие более 3,6 тыс. школьников, родителей и студентов.

По данным исследования, работать по специальности планируют менее 45% студентов вузов и 30% учащихся колледжей. При этом его авторы отмечают желание молодых людей получать образование в дальнейшем: среди студентов высших учебных заведений о таком намерении заявили почти 20%, среди учащихся колледжей - 27%.

"Не так много ответило желающих дальше работать по специальности. Для нас, работодателей, это, конечно, несколько удручающие цифры. Но в то же время радует, что есть тренд на продолжение образования. Работодатель, который заинтересован в развитии своих работников, предлагает в качестве социального пакета еще такую меру, как, например, продолжение обучения за счет работодателя", - сообщила в ходе представления опроса исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова.

Лучшим источником информации для выбора учебного заведения уральские студенты считают сайты вузов и колледжей Самыми востребованными профориентационными мероприятиями стали дни открытых дверей, а также экскурсии на предприятия и профессиональные пробы.

По итогам исследования созданы рекомендации для правительства Свердловской области, предприятий и колледжей. В частности, по мнению Кансафаровой, необходимо проводить профориентационную работу не только среди школьников, но и учащихся вузов и организаций среднего профессионального образования. "Есть процент [учащихся], которые даже не имеют никаких планов на свое дальнейшее будущее", - отметила она.

Исследование факторов, которые влияют на выбор будущей профессии у школьников, провели Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, Уральский федеральный университет и Свердловский областной родительский комитет. В опросе приняли участие более 3,6 тыс. школьников, родителей и студентов.