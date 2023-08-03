СМИ: на кладбище Барселоны искатели драгоценностей осквернили более 160 могил

По информации EFE, полиция Каталонии начала расследование

МАДРИД, 3 августа. /ТАСС/. Искатели драгоценностей осквернили за последние несколько месяцев свыше 160 могил на Монжуикском кладбище Барселоны. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, полиция Каталонии по многочисленным просьбам родственников умерших и сотрудников кладбища начала расследование массового разграбления и осквернения захоронений. На его территории установлена новая система круглосуточного видеонаблюдения с применением дронов, полиция круглосуточно патрулирует окрестности. Последняя акция вандалов была зафиксирована 18 июля.

"Ужасно от одной мысли о том, что кто-то может разбить могильную плиту в поисках украшений и драгоценных металлов", - приводит слова директора кладбища Микеля Трепата агентство. По его мнению, работу полиции затрудняет, в частности то, что территория кладбища с лабиринтами захоронений на горе Монжуик огромна. Его площадь достигает 56 га. Некрополь построен по проекту архитектора Леандро Альбареда и открыт в 1883 году после расширения территории города и роста численности его жителей.

Практически все постройки, склепы, скульптуры, памятники и монументы выполнены в готическом стиле. На Монжуикском кладбище с более чем 1 млн захоронений проводятся экскурсии, но фотосъемка на его территории запрещена.