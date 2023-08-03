Прощание с Мирошниченко пройдет на Основной сцене МХТ им. Чехова 7 августа

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР актрисой театра и кино Ириной Мирошниченко, которая умерла в возрасте 81 года, начнется в 11:00 на Основной сцене Московского Художественного театра им. А. П. Чехова 7 августа, актрису похоронят на Троекуровском кладбище, подтвердил ТАСС заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил ТАСС, что похороны пройдут 7 августа на Троекуровском кладбище, а церемония прощания в этот день состоится в Московском художественном театре.

"Начало гражданской панихиды в 11:00 на Основной сцена театра. Далее состоится отпевание в храме Софии Премудрости Божией (Софийская наб., 32), начало в 13:00. Захоронение состоится на Троекуровском кладбище", - сказал Верник.