Внутреннее кольцо КАД перекроют на два месяца в связи с реконструкцией участка

На автодороге установили временные дорожные знаки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по внутреннему кольцу КАД в районе его пересечения с Приморским шоссе полностью перекроют на два месяца в связи с проведением работ по реконструкции магистрали. Ограничения будут действовать с 14 августа до 15 октября, машины смогут двигаться только по внешнему кольцу КАД по одной полосе в каждом направлении, сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по реконструкции северного участка КАД в районе транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу. В период с 14 августа по 15 октября 2023 года будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД", - рассказали в пресс-службе.

На время действия ограничений установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы, а также смонтирована световая сигнализация. Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

В рамках проведения работ по реконструкции предполагается расширить проезжую часть КАД до шести полос на участке протяженностью 11 км, добавили в пресс-службе.