Минздрав назвал испытания российского аналога препарата "Золгенсма" обнадеживающими

Препарат применяется для лечения спинальной мышечной атрофии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ считает клинические испытания аналога препарата "Золгенсма", применяемого для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), обнадеживающими, заявила журналистам замглавы Минздрава России Татьяна Семенова.

"В настоящее время разрабатывается аналог препарата. Это препарат компании "Биокад". Сейчас проводятся его клинические испытания, идет первая фаза клинических исследований, набор пациентов. <…> Результаты очень обнадеживающие", - сказала замминистра.

Препарат "Золгенсма" применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей.

Biocad - российская биотехнологическая компания, объединяющая научно-исследовательские центры, фармацевтическое и биотехнологическое производство и соответствующие международным стандартам доклинические и клинические исследования. Компания создает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других социально значимых заболеваний. Ее продуктовый портфель состоит из 61 лекарственного препарата.