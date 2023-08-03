Полиция задержала активистов Greenpeace, забравшихся на дом премьера Великобритании

Активисты в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений забрались на крышу здания и развернули черное полотно площадью 200 кв. м

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Полиция задержала активистов международной природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), которые ранее в четверг забрались на крышу частного дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака и в знак протеста закрыли фасад здания черным полотном. Об этом сообщил телеканал Sky News, который в прямом эфире показывал происходящее вокруг особняка, расположенного в графстве Северный Йоркшир.

Четверо активистов при помощи приставных лестниц и оборудования для скалолазания забрались на крышу многоэтажного строения в районе 08:06 (10:06 мск). Самого премьер-министра дома не было - он вместе с семьей проводит отпуск в Калифорнии. После этого в знак протеста против разработки новых нефтегазовых месторождений экологи развернули черное полотно площадью 200 кв. м. Еще два активиста встали перед зданием с баннером, на котором был написан вопрос: "Риши Сунак - нефтяные доходы или наше будущее? Greenpeace". Акция последовала вслед за тем, как 31 июля канцелярия британского премьера сообщила, что выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

Полиция оперативно прибыла к дому Сунака, оцепив прилежащую территорию. Однако активисты не спешили покидать крышу. В общей сложности они провели на ней более пяти часов, после чего сами спустились на землю, где были задержаны и отвезены в полицейский участок.

Представитель Даунинг-стрит в ответ на эту акцию сообщил, что правительство "не будет извиняться за свой правильный подход к обеспечению энергетической безопасности", который позволит стране поддержать тысячу рабочих мест и не зависеть в вопросах энергетических поставок от России.

Власти Соединенного Королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе. По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером голубого топлива в страну является Норвегия. При этом около 15% импорта занимают поставки сжиженного природного газа (СПГ), большую часть которых осуществляют Катар и США.

С 1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт СПГ из России. Ранее на российский газ приходилось около 4% от общего объема потребления этого вида топлива в Соединенном Королевстве.