В Черкасской области собор канонической УПЦ переподчинили ПЦУ

Сторонница ПЦУ Лина Найда отметила, что представители раскольнической церкви уже назначили своего настоятеля храма

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Черкасской области зарегистрировали новую редакцию устава общины Троицкого собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ирклиев, согласно которой он перешел в подчинение раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила сторонница ПЦУ Лина Найда.

"Хорошие новости! Наш Свято-Троицкий собор в селе Ирклиев уже официально принадлежит верующим Православной церкви Украины, надеемся, что в ближайшее время состоится передача ключей", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав фотокопию соответствующего распоряжения главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца. Найда добавила, что раскольники уже назначили своего настоятеля храма.

Перерегистрацию провели 30 июня на основании заявления верующих и протокола приходского собрания, проведенного 2 июня. УПЦ не признала легитимность этого мероприятия. По данным Союза православных журналистов, 2 июня у клуба села Ирклиев состоялось мероприятие, которое его организаторы назвали собранием религиозной общины Троицкого собора. При этом настоящую общину канонической церкви на собрание не пригласили, поскольку 31 мая все ее члены подтвердили свою верность УПЦ, ее предстоятелю митрополиту Онуфрию, отметили в союзе.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.