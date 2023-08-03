МЧС распространило предупреждение о сильной жаре в Калмыкии до 9 августа

По прогнозу, температура воздуха достигнет +43 градусов

ЭЛИСТА, 3 августа. /ТАСС/. Жара с температурой более +40 градусов ожидается в Калмыкии до 9 августа, соответствующее штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС России по республике.

"Штормовое предупреждение (сильная жара). По данным калмыцкого ЦГМС, с 5 по 8 августа на территории республики ожидается сильная жара до +42...+43 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали избегать перегрева на солнце, одеваться в одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды. Находясь в степи, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.