Жители столицы выбрали победителей в фотоконкурсе "Планета Москва"

Познакомиться с работами финалистов и увидеть всех победителей в проекте "Активный гражданин" можно на мультимедийной экспозиции конкурса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Пользователи портала "Активный гражданин" выбрали 12 финалистов фотоконкурса "Планета Москва". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за лучшие фотографии X ежегодного конкурса городской фотографии "Планета Москва". Москвичи выбирали из 80 снимков столицы, сделанных как профессиональными фотографами, так и любителями. Голосование проходило с 19 по 30 июля. Активные граждане выбрали 12 лучших фотографий по три победителя в четырех номинациях", - значится в сообщении со ссылкой на руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Всего в голосовании приняли участие более 125,1 тыс. человек. Авторы снимков, набравших наибольшее количество голосов, будут отмечены памятными подарками 12 августа в ходе торжественной церемонии награждения победителей в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума.

Так, в номинации "Москва и москвичи. Комфортный город" лидерами стали работы следующих авторов: "Десант Дедов Морозов в морозовской детской больнице", Вячеслав Прокофьев; "Разминувшиеся судьбы", Татьяна Макотра; "Цветение в Коломенском", Анна Каунис. В номинации "Городской пейзаж" тройка лидеров выглядит следующим образом: "Живописный мост", Марина Волкова; "Как отрезало", Александр Фурсов; "Новый взгляд", Денис Аношин. В номинации "Архитектура Москвы. Связь времен" наибольшее количество голосов набрали фотографии: "ГЗ МГУ и Луна", Василий Гурьянов; "Вечерняя Москва", Максим Чурусов; "Позитив малых форм", Юлия Лукина. В номинации "Динамика мегаполиса" лучшими стали: "Осенний маршрут", Екатерина Листова; "Москва, движение в любую погоду", Алексей Зимин; "Лосиный остров", Олег Гуляков.

Как уточнил Левкин, познакомиться с работами финалистов конкурса "Планета Москва" и увидеть всех победителей в проекте "Активный гражданин" можно на мультимедийной экспозиции конкурса, начиная с 4 августа, в концертном зале "Зарядье". Выставка откроется также в рамках Московского урбанистического форума.

Проект "Активный гражданин" работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 млн человек, прошло свыше 5,9 тыс. голосований.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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