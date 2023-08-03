Фонд "Защитники Отечества" поможет участникам ЧВК в оформлении статуса ветерана СВО

Заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин отметил, что до этого момента в филиалах фонда им оказывали только медицинскую помощь

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 августа. /ТАСС/. Филиалы фонда "Защитники Отечества" во всех регионах будут оказывать помощь в оформлении статуса ветерана специальной военной операции (СВО) участникам частных военных компаний (ЧВК). Об этом сообщил заместитель председателя фонда Сергей Вылегжанин.

"Действительно, существуют условия материальной поддержки всевозможные, которые завязаны на получение статуса ветерана [СВО]. <...> Соответствующие нормативные документы были приняты, по сути, с сегодняшнего дня запущен процесс оформления. <...> Они [участники ЧВК] будут такими же ветеранами боевых действий, как и все. Поэтому все, что необходимо, нормативно уже сделано. <...> Поэтому будем работать", - сказал он во время посещения филиала фонда в Великом Новгороде, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли фонд помогать в оформлении статуса ветерана.

Вылегжанин также отметил, что до этого момента участникам ЧВК в филиалах фонда оказывали только медицинскую помощь.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России.