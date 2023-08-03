В Москве для гостей фестиваля "Горький в Парке Горького" подготовили спектакли и концерты

Посетителей ждут более 150 событий разных форматов и жанров

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 150 различных событий подготовили для посетителей фестиваля "Горький в Парке Горького", который пройдет с 11 по 20 августа в Москве. В программе кинопоказы, спектакли, научные дискуссии и многое другое, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что в этом году фестиваль приурочен сразу к двум датам - 155-летию со дня рождения Максима Горького и 95-летию парка, носящего имя классика. Мероприятия позволят гостям больше узнать о творческом наследии литератора и просветителя, его отношении к значению культуры в жизни человека. Фестиваль уже прошел в Казани и Нижнем Новгороде под названием "Горький +", завершится он в Москве.

"С 11 по 20 августа в Москве во второй раз пройдет фестиваль искусств "Горький в Парке Горького". В программе театрализованные шоу, концерты, спектакли, кинопоказы и научные диспуты. Арт-директор события - народный артист России Евгений Миронов. <...> Посетителей ждут более 150 событий разных форматов и жанров", - говорится в сообщении.

Для фестиваля создали 13 проектов, среди которых шоу открытия "Мерцания. Легенды о Данко" и цирковое шоу "Горькийлэнд" Юрия Квятковского, серия концертов "Горький. Современники" с участием Алексея Гориболя и известных российских музыкантов, а также спектакли "Горько" Леонида Прокофьева и "Проснись!" Максима Филатова. Перед гостями выступят участники музыкально-драматического проекта Андрея Фомина Clowns Orchestra. "Особенным проектом к юбилею парка станет спектакль о его первом директоре Бетти Глан "Фабрика счастья" Сергея Сотникова с Марией Смольниковой в главной роли. Для оформления сцены используются архивные чертежи фонарей, когда-то освещавших аллеи парка", - отмечается в публикации.

Москвичам представят премьеру спектакля "Мещане" новосибирского театра "Красный факел" в постановке Семена Серзина, выступления народного артиста России Авангарда Леонтьева с моноспектаклем "Детство" и Владимира Кошевого со спектаклем "Макар Чудра", премьерный спектакль-променад "Нераскрытые преступления прошлого: Максим" Мобильного художественного театра. Откроет фестиваль научный диспут "Несвоевременный человек" с участием Евгения Миронова, Павла Басинского и Семена Серзина.

В прошлом году фестиваль прошел впервые. Больше 70 событий посетили свыше 20 тыс. гостей. "Горький в Парке Горького" отметили премией Национальной ассоциации организаторов мероприятий "Событие года - 2022" в номинации "Культурное событие года".