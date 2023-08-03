Глава "Почты России" заявил, что проблема зарплат работников в Ивановской области решена

Этот вопрос обсуждался с руководством УФПС Ивановской области, уточнил Михаил Волков

ТАСС, 3 августа. Ситуация с оплатой труда работников "Почты России" в Ивановской области, где, предварительно, сотрудники стали получать менее 10 тыс. рублей, будет нормализована, соответствующие решения уже приняты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные гендиректора АО "Почта России" Михаила Волкова, которые он привел на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским.

Ранее на заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" говорилось о том, что работников почты, как утверждают партийцы, переводят на полставки, в результате чего они получают менее 10 тыс. рублей, также поднималась тема с закрытием нескольких почтовых отделений.

"Все необходимые решения приняты, и в ближайшее время мы ситуацию [с оплатой труда] здесь нормализуем", - приводит пресс-служба слова Волкова. Он добавил, что этот вопрос обсуждался с руководством УФПС Ивановской области.

По словам Волкова, из временно закрытых почтовых отделений четыре к настоящему времени заработали, еще одно откроется после того, как будет найдено помещение. "Людей это очень беспокоит - чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты", - добавил Воскресенский.

Кроме этого, стороны обсудили стратегию развития почтовой связи и обеспечение жителей малых городов современным набором сервисов и услуг. В пресс-службе "Почты России" отметили, что в Ивановской области 179 из 292 отделений расположены на селе и являются частью социальной инфраструктуры. В связи с этим в прошлом году модернизировали шесть поселковых отделений, еще девять откроются после модернизации в 2023 году. "Почта России работает над развитием отделений как центров притяжения. … Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России", - подытожил Волков.