3 августа, 14:13

В Подмосковье с начала года более 17 тыс. человек оформили электронную запись к ветеринару

Чаще всего жители округа записывают своих питомцев на вакцинацию, стерилизацию или кастрацию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Электронной записью питомца на прием в клиники Госветслужбы Московской области с начала текущего года воспользовались более 17 тыс. человек. Количество пользователей услугой выросло в два раза по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сейчас 35% от общего количества посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья записывают питомца на прием в режиме онлайн. С начала года электронной услугой воспользовались уже более 17 тыс. человек. Причем количество пользователей услуги выросло в два раза по сравнению с прошлым годом", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе добавили, что чаще всего жители округа записывают своих питомцев на вакцинацию, стерилизацию или кастрацию.

Отмечается, что запись к ветеринару можно осуществить через портал госуслуг Московской области. 

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