В Калужской области на братской могиле Латвийской дивизии восстановили крест

Он был сломан паломником из Белгородской области

КАЛУГА, 3 августа. /ТАСС/. Крест на братской могиле воинов рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) 201-й Латвийской стрелковой дивизии, ранее сломанный паломником из Белгородской области, восстановили. Инцидент произошел вблизи Пафнутьев-Боровского монастыря, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

"На территории братской могилы времен Великой Отечественной войны вблизи Пафнутьев-Боровского монастыря один из паломников сломал деревянный крест. По словам очевидцев, причиной послужила ссора, после чего гость решил выместить свою агрессию таким образом. На братской могиле уже установлен новый крест", - написал он в телеграм-канале.

Калиничев добавил, что задержанный житель Белгородской области дает признательные показания, по факту повреждения захоронения возбуждено уголовное дело.

201-я Латвийская стрелковая дивизия - первое национальное формирование, общевойсковое тактическое соединение РККА в Великой Отечественной войне. На 70% было укомплектовано добровольцами, большинство из них - граждане Латвийской ССР. В Боровске Калужской области, освобожденном Латвийской дивизией от немецко-фашистских захватчиков в январе 1941 года, по инициативе Молодежного независимого движения в 2017 году началось создание сквера памяти командиров дивизии генерал-майора Яна Вейкина и полковника Генриха Паэгле.