В Сербии обнаружили остатки римского корабля на территории угольного месторождения

Судно может быть датировано III-IV веком н.э., отметила ведущий археолог Миомира Корача

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Сербские археологи обнаружили крупные остатки римского корабля на территории открытого угольного месторождения Дрмно, недалеко от археологического парка "Виминациум".

"Судно может быть датировано III-IV веком н.э., когда Виминациум был столицей римской провинции Мезия", - приводит слова ведущего археолога Миомира Корача агентство Reuters.

Остатки корабля - кормовая и центральная части длиной 13 м - находятся на расстоянии 1,7 км от современного русла Дуная. Специалисты отмечают, что извлечь их, не повредив, будет достаточно сложно. По их оценке, длина корабля достигала около 20 м.

В 2020 году в 2 км от этой находки на глубине 7 м были обнаружены несколько древних боевых кораблей.

На территории нынешней Сербии во времена Римской империи располагалась провинция Мезия со столицей Виминациум. Ее население насчитывало 40 тыс. жителей. Город был основан в I веке н. э., в V веке его разрушили гунны. Затем его восстановил византийский император Юстиниан (527-565). Во времена переселения славянских племен на юг в VI веке Виминациум прекратил существование. Раскопки на месте бывшего римского города ведутся с 1882 года.