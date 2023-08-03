В Новокузнецке на площади Защитников Донбасса открыли памятник Ольге Качуре

Открытие мемориала приурочено к годовщине ее гибели

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 3 августа. /ТАСС/. Памятник командиру дивизиона Донбасса, Герою России Ольге "Корса" Качуре открыли на площади Защитников Донбасса в городе Новокузнецке Кемеровской области, передает корреспондент ТАСС. Открытие мемориала приурочено к годовщине гибели Ольги Качуры.

"Это не просто памятник "Корсе", это символ величайшего подвига - женщина вынуждена была взять в руки оружие, чтобы защитить своих детей и свою Родину. Этот памятник в честь всех воинов специальной военной операции - кто защищает нас сейчас, кто вернулся с фронта раненым, кто отдал жизнь за нашу страну, за наш народ. С нами сегодня не только ее дочь, но и глава Горловки, и ребята из этого города. Горловка - побратим нашего Прокопьевска. Мы все вместе, мы один народ, и святую дружбу, которую передали нам наши деды, никогда не опорочим и передадим ее нашим детям", - сказал на открытии памятника губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Скульптурная композиция в память о Качуре стала центральным объектом площади Защитников Донбасса. С торца памятника виден затонированный черный цвет, который ассоциируется с углем Кузбасса и Донбасса. На фронтальной стороне запечатлены боевые сцены, которые происходят на передовой, и подразделение самой "Корсы". Также возле памятника будет гореть частица вечного огня, которую доставили от Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове.

Эскиз памятника разработал художник-монументалист Денис Стритович. В разговоре с журналистами он рассказал, что при создании применялись уникальные технологии. "Обратная сторона барельефа вылита из алюминия, фронтальная - из бронзы, чтобы был классический рельеф", - сказал Стритович.

Гвардии полковник Качура, известная как "Корса", стояла у истоков Народной милиции ДНР. В апреле 2014 года она возглавила реактивное артиллерийское подразделение в ДНР, в котором состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В конце лета 2022 года она погибла. Ее автомобиль попал под артиллерийский обстрел на трассе Горловка - Ясиноватая. Президент РФ Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно. Власти также посмертно присвоили ей звание Героя Донецкой Народной Республики.