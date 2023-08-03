В Пятигорске открылась мультимедийная выставка о 30-летии избирательной системы РФ

На экспозиции можно посетить виртуальный избирательный участок, проверить свои знания с помощью интерактивов

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "30 лет избирательной системе Российской Федерации: государственный уровень и региональный аспект" открылась в Пятигорске. Она рассказывает об истории становления избирательной системы в стране, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске в музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" открылась мультимедийная выставка "30 лет избирательной системе Российской Федерации: государственный уровень и региональный аспект". Почетным гостем выставки стала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова", - написал Ворошилов в Telegram-канале.

По его словам, выставка рассказывает об истории становления избирательной системы в стране.

"Здесь можно посетить виртуальный избирательный участок, проверить и пополнить свои знания с помощью познавательных интерактивов, узнать, как происходил выборный процесс в разные исторические периоды, какова структура избирательной системы. Практически каждый сенсорный стол экспозиции содержит информацию об избирательных традициях нашего государства - от славянского вече до современных президентских и парламентских выборов", - добавил глава курорта.

Экспозиция будет работать до конца года.