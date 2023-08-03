Сбой в системе выдачи багажа парижского аэропорта Орли привел к задержкам рейсов

По данным AFP, проблема коснулась около 10 тыс. пассажиров

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Продолжительный сбой в системе распределения багажа привел к хаосу и значительным задержкам рейсов в терминале 4 парижского аэропорта Орли. Об этом сообщает агентство AFP.

Источник в аэропорту сообщил, что проблема была выявлена еще до рассвета, однако до сих пор не была устранена. В результате проблема коснулась около 10 тыс. пассажиров.

Из "всех рейсов, вылетевших из Т4 с сегодняшнего утра, многие были задержаны, причем значительно, на час и более, - заявил собеседник агентства. - Не весь багаж обрабатывается так быстро, как хотелось бы, поскольку подавляющее большинство его обрабатывается вручную. Это создает хаос, потому что в аэропорту много путешественников, много людей, небольшие заторы, но проблем с общественным порядком нет".

Отмечается, что несколько рейсов авиакомпаний Air Cara bes и French Bee покинули аэропорт без багажа. По словам директора этих авиакомпаний Марка Роше, задержки с выдачей багажа достигают трех часов и простой самолетов мог просто заблокировать работу воздушной гавани. Он назвал ситуацию "критической" и сообщил, что компания рассчитывает отправить оставшиеся в аэропорту чемоданы их владельцам в течение суток.

В группе компаний Aeroports de Paris принесли извинения всем пассажирам, пострадавшим от сбоя, и проинформировали, что стараются переводить по возможности прибывающие рейсы в терминалы 1, 2 и 3, где обработка багажа осуществляется в штатном режиме. Рассматривается также вариант перевода рейсов в аэропорт Руасси - Шарль-де-Голль, расположенный к северу от Парижа. Сроки устранения неисправности пока не называются.