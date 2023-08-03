Мосприрода проведет более 50 мероприятий в экоцентрах и на природных территориях

Посетители смогут познакомиться с ночной природой и ее обитателями

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" проведут до 9 августа более 50 экомероприятий, на которых гостей ждут экскурсии, лекции, тематические занятия, квесты, соревнования, игротеки, кружки, мастер-классы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Мосприрода проведет "Зеленый марафон", который включает более 50 экомероприятий. Среди них: экскурсии "Жемчужины парка Покровское-Стрешнево" в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", по Измайловскому лесопарку "Рептилии Москвы" в экоцентре "Царская пасека", мастер-класс по созданию рисунка "Графика. Птица" в экоцентре "Скворечник", квест "Тайные жители парка" в экоцентре "Конный двор". Завершит эконеделю программа "Ночь любителей природы", которая состоится 9 августа в 19:00 в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", - -говорится в сообщении.

Посетители смогут познакомиться с ночной природой природной территории и ее обитателями, бодрствующими в это время суток. Так, с помощью наушников участники смогут послушать трели ночных птиц и попытаться угадать, кому они принадлежат, посмотреть выставку фотографий "Ночной мир", поучаствовать в викторине "Черный ящик". За участие в конкурсах все посетители получать сувениры от Мосприроды.

Кроме этого, 7 августа состоится акция "Утиная перепись" в природно-историческом парке "Битцевский лес", для всей семьи пройдет квест "Пчелиная семейка". Экомероприятие "Сохраним чистую воду" в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", а также занятие "Бабочки Москвы" в природно-историческом парке "Москворецкий" и историческую экскурсию "Битцевский лес: путешествие сквозь века" от экоцентра "Битцевский лес" проведут экологи 9 августа.

На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Полный список мероприятий размещен на сайте Мосприроды.