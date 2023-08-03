Кировская область восстановит в Веселовском округе Запорожской области 19 объектов

Ко Дню знаний приведут в порядок школы, заявил губернатор региона Александр Соколов

ТАСС, 3 августа. Власти Кировской области рассчитывают в этом году восстановить в подшефном Веселовском округе Запорожской области 19 объектов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов по итогам встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

"Рассказал о помощи нашей подшефной территории Веселовскому округу Запорожской области. В первую очередь восстанавливаем объекты жизнеобеспечения, чтобы подготовить населенные пункты к зиме, планируем отправить в Веселое аварийно-восстановительную бригаду из пяти человек для экстренного реагирования. Ко Дню знаний приводим в порядок школы. Всего в этом году намерены восстановить 19 объектов", - написал Соколов.

Ранее Кировская область и Веселовский район подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание помощи подшефной территории. В первую очередь, речь идет о работах на объектах жизнеобеспечения и социальных объектах. По данным правительства региона, сейчас специалисты из Кировской области ведут ремонт в школах поселка городского типа Веселое, селе Запорожье, селе Чкалово Веселовского района, в детском саду в селе Чкалово Веселовского района.

По словам Соколова, Хуснуллин обсудил с губернатором также реализацию национальных проектов в Кировской области. "По сравнению с прошлым годом мы смогли значительно прибавить в темпах строительства, большинство объектов возводятся по графику и будут сданы в срок. Обсудили и два ключевых для нас инфраструктурных проекта - мост через Чепцу и тоннель под Транссибом", - отметил губернатор.