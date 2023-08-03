В Киржаче появятся школа единоборств и детский спортивно-развлекательный парк

Торгово-производственный холдинг "Русклимат" вложит в реализацию проектов более 120 млн рублей

ТАСС, 3 августа. Школа единоборств, где смогут заниматься до 150 человек, а также детский спортивно-развлекательный парк появятся в городе Киржаче Владимирской области до конца 2023 года. Торгово-производственный холдинг (ТПХ) "Русклимат" вложит в реализацию проектов более 120 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

О планах по строительству спортобъектов в Киржаче председатель совета директоров ТПХ "Русклимат" Михаил Тимошенко рассказал в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Спортивные объекты появятся в городе до конца 2023 года. Инвестиции составят более 120 млн рублей. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации", - пояснили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Уточняется, что в школе единоборств смогут заниматься около 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе, на встрече с главой государства особое внимание было уделено социальной ответственности бизнеса, президент одобрил проекты ТПХ "Русклимат" по повышению социальной привлекательности территории присутствия и развития малых городов и популяризации массового спорта. При поддержке бизнеса в Киржаче ранее был открыт после длительного ремонта бассейн "Лидер", закончено проектирование нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Торпедо".

ТПХ "Русклимат" - лидер российского климатического рынка, специализируется на разработке, производстве и импорте климатического оборудования, работает на рынках России и СНГ, ассортимент насчитывает более 350 тыс. наименований продукции: бытовые и промышленные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и очистки воздуха. Численность сотрудников превышает 7 тыс. чел, разработка и производство продуктов осуществляются на 17 высокотехнологичных предприятиях. Филиальная сеть холдинга насчитывает 181 представительство, "Русклимат" поставляет продукцию в 50 стран мира.