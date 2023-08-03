ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней

Заразились более 1 млн человек, более 3 тыс. умерли

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 13 по 30 июля, более 3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 7% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 53%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она подчеркнула, что COVID-19 по-прежнему представляет серьезную опасность, призвав страны сохранять инфраструктуру противодействия болезни.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 008 194 случая заражения и 3 132 летальных исхода. В организации констатировали, что COVID-19 "остается крупной угрозой", несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации, о котором ВОЗ объявила 5 мая. В этой связи организация призвала страны "поддерживать, а не демонтировать созданную инфраструктуру" борьбы с болезнью. "Крайне важно поддерживать эпиднадзор, отчетность, отслеживать варианты [коронавируса], оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска", - отмечается в бюллетене.

Рост заболеваемости на 38% отмечен с 13 по 30 июля в Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Смертность уменьшилась во всех шести регионах, причем особенно сильно - на 75% - в Европе.

Больше всего заболевших за четыре недели было выявлено в Республике Корея - 751 484. Далее следуют Бразилия (45 642), Австралия (30 144), Новая Зеландия (23 443) и Сингапур (23 216). В Бразилии зарегистрировано больше всего умерших с 13 по 30 июля - 695. Далее идут Перу (321), Австралия (260), Россия (251) и Республика Корея (199).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 2 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 768 983 095 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 953 743 человека. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.