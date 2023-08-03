В "Артеке" на закрытии международной смены дети из более чем 50 стран спели гимн России

Международная смена проходила с 15 июля, приехали порядка 3,2 тыс. детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Участники международной смены в детском центре "Артек", которые приехали из более чем 50 стран, спели гимн России на гала-концерте "Встреча перед расставанием", сообщили ТАСС в пресс-службе международного детского центра.

"В международном детском центре завершилась восьмая смена "Артек, добавь в друзья". Она была яркой, насыщенной, объединила юных представителей из 52 стран и показала, как жить в мире и согласии. <...> Одним из событий вечера стало исполнение гимна России, в котором приняли участие все дети из смены. Со сцены гимн исполнил Детский сводный хор "Артека" под руководством главного дирижера Большого детского хора им. В. С. Попова Георгия Журавлева, которому за несколько дней удалось создать настоящий творческий коллектив, объединенный любовью к музыке", - сказали в пресс-службе.

На "Встрече перед расставанием" детям также представили музыкальный спектакль "Дом моего сердца", в котором отражена красота природы России, а также ключевые моменты истории страны. Кроме того, с главной сцены детского центра зачитали составленный участниками смены манифест "Мира и дружбы", отражающий идеи взаимопонимания и поддержки.

"Смена завершилась трогательной артековской традицией - на "Встрече перед расставанием" мальчики подарили девочкам розы в знак дружбы. Ребята попрощались с детским центром, со своими новыми друзьями и пообещали друг другу хранить дружбу, обретенную в "Артеке", быть верными девизу "Артековец сегодня - артековец всегда", - добавили в центре.

Международная смена в "Артеке" проходила с 15 июля. В этом году приехали порядка 3,2 тыс. детей. Среди них школьники из Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Испании, Казахстана, Канады, Киргизии, Ливана, Монголии, Польши, Сербии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, Швеции, других стран.